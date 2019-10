Bryan Adams en Lima: cantante deleitó a sus miles de fans

Bryan Adams, de 59 años, realizó un espectacular concierto en Lima, sus miles de seguidores abarrotaron el Plaza Arena del Jockey Plaza, donde vibraron con lo mejor de su nueva producción discográfica titulada Shine A Light.

El músico canadiense es el creador de éxitos como “(Everything I Do) I Do It For You”, “Summer of '69” y “Heaven”, temas que lo llevaron a su consagración definitiva. Ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo.

Con más de cuarenta años de carrera musical, Bryan Adams sigue siendo un artista cercano, en su presentación dialogó por momentos con su público que no dejaba de cantar sus temas y destacar su entrega en el escenario.