Bon Jovi en Lima: fanáticos destacaron show y la vitalidad de los integrantes

El esperado espectáculo comenzó minutos antes de las 8 p.m., con la presentación del grupo Goo Goo Dolls, quienes han teloneado a Bon Jovi durante el último tramo de su tour latinoámericano. Todos los presentes, que abarrotaron el Estadio Nacional, bailaron y cantaron sus canciones.

Casi hora y media después apareció Bon Jovi, sus seguidores, algunos llegados de países vecinos, no paraban de aplaudir, tras nueve años de ausencia la banda presentó en nuestra capital su espectáculo This House Is Not for Sale, el mismo nombre de su decimotercer álbum de estudio.

Pese a algunas críticas por el nivel vocal de Jon, sus fanáticos salieron contentos del show, estaban casi todos los temas emblemáticos de la banda, destacaron los efectos de las luces, sonido, pantallas gigantes que permitía ver el espectáculo desde cualquier lugar del estadio, etc.