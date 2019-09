Bon Jovi en Lima: fanáticos acampan en el Estadio Nacional

La legendaria banda Bon Jovi llega a nuestra capital para interpretar lo mejor de su repertorio y, también, para deleitar a su público con sus nuevas canciones. La cita será el 2 de octubre, en el Estado Nacional.

Pese al intenso frío limeño, sus de fanáticos peruanos, con entrada en mano, ya acampan en los exteriores del coloso de José Díaz esperando la hora del concierto de la mítica banda de rock.

El grupo estadounidense regresa a Lima después de nueve años, para presentar su más reciente trabajo discográfico, “This House is not for sale”, canciones que ha llegado al tope de los charts mundiales en solo días.