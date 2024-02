Paolo Guerrero responde a hinchas ante críticas por su fichaje a César Vallejo: “no te confundas”

“Paolo es poeta”, es la frase que se lee en una de las últimas publicaciones del César Vallejo tras confirmar el fichaje del ‘Depredador’, tras este anuncio han surgido múltiples críticas al futbolista por su decisión en redes sociales; no obstante, Guerrero ha optado por responder directamente a algunos de sus detractores en redes sociales.

“¿No que aún estabas para ligas competitivas y vas a Vallejo? Por eso, ¿no eres nada en Alianza?”, cuestionó un aficionado, a lo que Paolo Guerrero respondió “Sí, porque yo no quise, mi amigo. No te confundas. Yo no quise ir, ¿ok? No te equivoques, amigazo.”

Esta no ha sido la única interacción del deportista contra ‘haters’ en Instagram. Hace dos días, un hincha le comentó en un video “jajaja a la Vallejo Paolo, ¿es enserio?, a un equipo sin hinchada, sin historia, solo te vas por la plata”; crítica a la que contestó de la siguiente manera: “Hermano, con todoooo el respeto que te mereces, hablen lo que hablen y digan lo que digan, tú ya sabes lo que sigue… así que para adelante. Bendiciones”.

¿DEBUT DE GUERRERO?

Richard Acuña reveló algunos detalles sobre la posible fecha de estreno de Guerrero con la escuadra poeta.

"Está haciendo un trabajo físico hace cuatro o cinco días aproximadamente de la mano del preparador de Vallejo. En los próximos días, le haremos como una minipretemporada para que cuando llegue a Trujillo pueda empalmar. A nivel deportivo esperamos que pueda estar en la cuarta fecha, el domingo 18, contra Sport Huancayo. Depende del comando técnico", dijo a RPP.