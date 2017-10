Periodista llama “burro táctico y pusilánime” a entrenador de selección colombiana

El presentador Jorge Bermúdez de Win Sports, encendió la polémica tras criticar sin mesura al entrenador José Néstor Pékerman, tras la derrota de Colombia ante Paraguay en Barranquilla por las Eliminatorias Rusia 2018.

El periodista deportivo dijo que Pékerman ha mostrado dificultad táctica durante varias fechas. “Se ha equivocado de una manera repetida y no es deliberado porque no tiene la mala intención de equivocarse. Se equivoca porque es burro, que no tiene consigue desenvolverse y que tiene dificultad”.

Además indicó que “es un pusilánime, que no tiene los pantalones, carácter y la personalidad para decirle a un jugador: hermano usted está mal, vaya al banquillo”.