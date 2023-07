Víctor Yaipén: conozca la historia de resiliencia del fundador del Grupo 5

No es inusual que detrás de una melodía contagiosa, exista una voz que emana la experiencia personal de lucha y resiliencia. Esa es precisamente la historia de Víctor Yaipén, fundador de la icónica orquesta Candela y el Grupo 5, cuya vida entre las armonías y los ritmos de cumbia ha sido marcada por sorprendentes altibajos.

“(El grupo 5) nació en 1970 y le puse grupo 5 (...) veía grupo 4, grupo 3, grupo 2 y yo me inspiré en grupo 5”, precisó el artista.

La creación del Grupo Candela en la década de los 90 llegó al universo musical gracias al liderazgo y habilidad de don Víctor. Tras haber ganado un lugar bien merecido en el mundo de la cumbia, don Víctor decidió fundar su propia banda, dando vida a una serie de hits que se convirtieron en clásicos del género tropical.

No descarta la posibilidad de realizar una colaboración con el Grupo 5.

“Claro, eso depende de mi sobrino(...) dónde quiera, cuando quiera y hasta donde quiera”, señaló.

PROBLEMAS DE SALUD

Sin embargo, el camino de don Víctor no ha sido todo luces y aplausos. Hace 30 años, fue diagnosticado con diabetes. A raíz de complicaciones relacionadas con este padecimiento, perdió ambas piernas. Lejos de dejarse hundir por la adversidad, este gran artista ha demostrado una fuerza de carácter encomiable. Su mayor apoyo indudablemente viene de sus hijos y su familia.

“(le dicen) Tenemos que cortarte una pierna… caballero una pierna y de ahí me tocó la otra. He luchado bastante, he estado apunto de morir, pero mis fuerzas, ahí han estado”, exclamó.