Ventanilla: ´Ángeles de Arena´, agrupación de baile que promueve el arte en los jóvenes chalacos

Los talentosos jóvenes pertenecientes a la agrupación de baile los "Ángeles de Arena" contagian de alegría al distrito de Ventanilla, Callao, al ritmo del ‘Hip Hop’ y ‘Breakdance’.

La reconocida bailarina Vania Masías es la fundadora de la compañía "D1-Dance", una organización no gubernamental (ONG) creada en abril del 2005 con el objetivo de promover el arte y la cultura a los jóvenes de zonas marginales a través del arte del baile, esta iniciativa nace también de la mano del apoyo de Repsol.

Este grupo de bailarines ha conquistado el corazón de los vecinos de la zona. Un equipo de Panamericana Televisión se acercó al lugar de ensayo en donde sucede la magia; la señora Reina, encargada del local en donde practican, expresa su compromiso y cariño por esta iniciativa, incluso menciona que en la época de pandemia le hicieron diversas ofertas económicas para poder alquilar el espacio, pero ella las rechazó producto del afecto que siente hacia estos jóvenes talentos.

TESTIMONIOS DE LOS BAILARINES

Diversos integrantes de esta agrupación han compartido el efecto positivo que ha traído consigo el pertenecer a esta agrupación y el integrar el baile a su vida.

“Cuando bailo es algo inexplicable, me hace tan feliz que solo lo pienso y lo hago (...) Yo era una persona muy cerrada en sí, no me gustaba interactuar con las personas (…) cuando estuve aquí en D1 pude abrirme un poquito más, hablar con las personas, conocer a las personas, conocerme más a mí, porque no sabía que era una persona muy habladora, porque me encanta hablar con las personas”, expresó Milagros, una de las integrantes del elenco.

Por otro lado, un bailarín apodado como ´Bachatín´ comparte su experiencia formando parte de esta compañía por más de 9 años. En su testimonio expresa cómo en algún momento se sintió discriminado en la industria del baile por su contextura “robusta” y menciona cómo en esta agrupación ha logrado demostrar que su arte y talento es capaz de superar cualquier prejuicio. “este es mi segundo hogar”, “aquí soy la persona que tengo que ser”, exclama el artista.

Este tipo de iniciativa busca alejar a los jóvenes de la calle y acercarlos al mundo artístico de una manera sana, segura, asequible y rica en valores.