Martha Moyano: “Vacar a Pedro Castillo fue uno de los mayores aciertos del Congreso”

Por segundo domingo consecutivo, El valor de la verdad presentó una edición centrada en la política nacional. En esta ocasión, el programa conducido por Beto Ortiz reunió a las congresistas Martha Moyano, de Fuerza Popular, y Patricia Chirinos, de Renovación Popular, para responder una serie de preguntas vinculadas a la actuación del Parlamento. Aunque no pasaron por el polígrafo, ambas legisladoras participaron en un intercambio que generó comentarios en el panel compuesto por el constitucionalista Diego Pomareda, la periodista Patricia Salinas y el analista Fernán Altuve.

Moyano aclara coincidencias legislativas con Alianza para el Progreso

Durante la entrevista, Beto Ortiz le consultó a Martha Moyano si su bancada se sentía conforme con haber votado en bloque junto al partido de César Acuña, al que calificó de “siamés de Pedro Castillo”. La parlamentaria fujimorista respondió que los votos de Fuerza Popular se definen internamente por consenso, y que las coincidencias con otras bancadas no implican necesariamente una alianza. “Coincidimos con la bancada, no con Acuña”, precisó.

Moyano también reconoció que el Congreso debe asumir errores propios y ajenos, pero destacó que existen decisiones que considera positivas para el país. Entre ellas mencionó la vacancia de Pedro Castillo, la cual calificó como “uno de los mejores logros” del actual Parlamento, además de otras normas que, según dijo, han contribuido al orden institucional.

La legisladora admitió que el trabajo congresal ha sido complejo y no exento de tensiones, pero subrayó que las dificultades no han impedido avances significativos. En ese sentido, sostuvo que el proceso de vacancia fue un hecho necesario para restablecer el equilibrio democrático.