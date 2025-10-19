Martha Moyano y Patricia Chirinos se enfrentan por presunto blindaje a Dina Boluarte

Las congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular discreparon en El Valor de la Verdad sobre si el Parlamento protegió a la presidenta por intereses políticos.

Por segundo domingo consecutivo, El Valor de la Verdad emitió una edición centrada en la coyuntura política nacional. En esta ocasión, el programa conducido por Beto Ortiz reunió a dos figuras del Congreso: Martha Moyano (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos (Renovación Popular). Aunque no se sometieron al tradicional polígrafo, ambas legisladoras respondieron una serie de preguntas formuladas por el periodista y por un panel conformado por el constitucionalista Diego Pomareda, la periodista Patricia Salinas (Caretas) y el analista Fernán Altuve, quien es mencionado como posible candidato por Avanza País.

Chirinos: “El Congreso blindó a Dina Boluarte por conveniencia política”

Durante la conversación, la excongresista Rosa Bartra planteó la pregunta más polémica de la noche: si el Congreso había blindado a la presidenta Dina Boluarte por cálculo político. Patricia Chirinos respondió afirmativamente y sostuvo que el Parlamento, en general, actuó por conveniencia. “El Congreso blindó a Dina. Yo he estado detrás de la vacancia desde hace más de dos años, pero muchas bancadas la protegieron porque tenían ministros o puestos en el Gobierno”, afirmó. Según Chirinos, la protección hacia la mandataria respondió a intereses partidarios y a la proximidad de las elecciones.

En contraste, Martha Moyano rechazó categóricamente la idea de que Fuerza Popular haya participado en algún tipo de blindaje. Aunque Beto Ortiz esbozó una sonrisa irónica al escucharla, Moyano replicó con firmeza: “No te sonrías, porque no es así. Nosotros tomamos decisiones pensando en evitar otra crisis política como la que dejó Castillo”. Según la parlamentaria fujimorista, su bancada priorizó la estabilidad antes que el cálculo electoral, y aseguró que su partido no promovió vacancias con fines de campaña.

El intercambio entre ambas congresistas dejó en evidencia las divisiones internas respecto a la actuación del Legislativo frente a Dina Boluarte. Mientras Chirinos denunció una estrategia de encubrimiento político sostenida por intereses de poder, Moyano defendió la prudencia de su bancada en aras de la gobernabilidad. El programa volvió a generar debate público sobre la responsabilidad del Congreso en la permanencia de la actual mandataria y las motivaciones detrás de cada voto en los intentos de vacancia.