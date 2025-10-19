Martha Moyano y Patricia Chirinos niegan cogobierno con Dina Boluarte

Ambas legisladoras afirmaron en “El valor de la verdad” que ni Fuerza Popular ni Renovación Popular han participado en la gestión de la presidenta.

En una nueva edición política del programa El valor de la verdad, conducido por Beto Ortiz, las congresistas Martha Moyano (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos (Renovación Popular) respondieron a diversas preguntas sobre la actual coyuntura y los vínculos de sus partidos con el Ejecutivo. Aunque esta vez no hubo polígrafo, ambas legisladoras dejaron en claro su postura frente al gobierno de Dina Boluarte y los equilibrios dentro del Congreso.

Durante el diálogo, la congresista Chirinos negó tajantemente que su bancada mantenga algún tipo de cogobierno con la presidenta Boluarte. “No tenemos representantes en la Mesa Directiva, no hemos sido parte de su gestión ni colocado ministros”, señaló. Asimismo, aclaró que el apoyo que el alcalde Rafael López Aliaga —líder de Renovación Popular— dio al exministro Juan José Santiváñez fue una opinión personal. “Mi bancada fue la que presentó la moción de censura”, recordó.

Moyano admite falta de propuestas frente a la inseguridad

Por su parte, Martha Moyano reconoció que desde el Congreso hubo responsabilidad compartida por la demora en promover la vacancia de la mandataria, aunque explicó que en un primer momento se buscó sostener a Boluarte para evitar una nueva crisis política. Sin embargo, lamentó que el Ejecutivo no haya presentado soluciones concretas ante la creciente inseguridad ciudadana.

En otro momento, Moyano sostuvo que “el Congreso gobierna, pero no desde el Congreso”, y criticó que Renovación Popular, en reiteradas ocasiones, se haya apartado de los acuerdos legislativos, lo que a su juicio dificultó la conducción de la Mesa Directiva. Chirinos replicó que esas diferencias demuestran precisamente la independencia de su bancada frente a las demás fuerzas políticas.