Rafael López Aliaga en el Sillón Rojo: Confirma que postulará a la presidencia

Este domingo 12 de octubre, en una edición especial del programa El Valor de la Verdad y a horas de que el plazo para la renuncia de autoridades y altos funcionarios que deseen postular a las Elecciones Generales 2026, el alcalde Rafael López Aliaga sorprende a todos al sentarse en el Sillón Rojo.

El burgomaestre responde las preguntas de Beto Ortiz, tras el intento de asesinato y de rendir un balance de su gestión al frente de la Municipalidad de Lima.

El popular “Porky” llega al exitoso programa de los domingos, en el marco de las especulaciones sobre su posible renuncia a la alcaldía para postular a la presidencia en 2026, ya que el plazo para la dimisión vence el 13 de octubre.

SE LANZA A LA PRESIDENCIA

El burgomaestre tendría previsto dejar la alcaldía de Lima para los comicios presidenciales del próximo año, era la pregunta de rigor y en el Valor de la Verdad confirmó su candidatura a la presidencia de la República, tras pensarlo mucho.

"Ante la ausencia de gente que podría hacerlo mejor que yo, porque muy poca gente del sector privado deja su vida, su zona de confort para dedicarse a la política”, respondió a la pregunta de Beto Ortiz.

“He decidido renunciar. Mañana a las 3.30 de la tarde yo renuncio, porque el Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios. Daré mi rendición de cuentas ante el Consejo", agregó.

López Aliaga deja la alcaldía de Lima para postular y según la Ley Orgánica de Municipalidades, el teniente alcalde Renzo Reggiardo sería el encargado de tomarle la posta hasta el final del periodo hasta el 31 de diciembre.

Cabe señalar que, la transferencia sería inmediata y no requeriría de una elección interna o ratificación del Concejo Metropolitano.