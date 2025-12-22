Guillermo Dávila en El Valor de la Verdad: sus amores, escándalos y su verdad más personal

La noche del domingo, El Valor de la Verdad volvió a remecer la televisión peruana con la participación de Guillermo Dávila, quien decidió retirarse del programa con 20 mil soles tras responder una serie de preguntas que revelaron pasajes desconocidos de su carrera, romances mediáticos y conflictos personales que marcaron su vida.

NOCHE DE CONFESIONES

Acompañado por la cantante Marcela Navarro y su mánager Félix Orco, el intérprete venezolano enfrentó con honestidad interrogantes que lo llevaron a recordar episodios incómodos en grabaciones de telenovelas, anécdotas extremas con fans y situaciones insólitas vividas sobre el escenario. Incluso reconoció incidentes íntimos ocurridos durante escenas de ficción, atribuyéndolos a la presión y naturalidad del trabajo actoral. Vea el programa completo AQUÍ

En el ámbito sentimental, Dávila habló abiertamente de romances que marcaron titulares en Perú y el extranjero. Confirmó su relación con Catherine Fulop, recordó intentos televisivos de vincularlo sentimentalmente con Gisela Valcárcel y detalló cómo la prensa siguió de cerca su relación con Denisse Dibós. También confesó haber dedicado canciones a Keiko Fujimori cuando ella se perfilaba como Primera Dama.

EL EPISODIO MÁS SENSIBLE

El momento más tenso del programa llegó cuando el artista abordó su historia familiar y la relación con su hijo Vasco Madueño. Dávila explicó el contexto de declaraciones que lo persiguieron durante años y denunció manipulación mediática y política, señalando que incluso recibió amenazas del régimen de Hugo Chávez, lo que influyó en su salida definitiva de Venezuela. “Me han asustado por todos lados”, admitió ante el conductor Beto Ortiz.

Durante el programa, estas fueron todas las preguntas que respondió Guillermo Dávila en El Valor de la Verdad:

¿Dijiste que Vasco fue un accidente? — Sí

¿Te arrepientes de negar a tu hijo? — No

¿Manipularon a tu hijo en tu contra? — Sí

Papá, ¿estás orgulloso de mí? — Sí

¿Utilizaron a tu hijo Vasco para atacarte en Venezuela? — Sí

¿Amenazó el gobierno de Hugo Chávez a tu familia? — Sí

¿Tuviste un amorío con Denisse Dibós? — Sí

¿Intentaste besar a la fuerza a Gisela Valcárcel? — Sí

¿Tuviste una relación con María Conchita Alonso? — Sí

¿Te agarraron los testículos tus fans? — Sí

¿Le dedicaste canciones a Keiko Fujimori? — Sí

¿Debutaste con la empleada de tu casa? — Sí

¿Ayudaste a José Feliciano a conquistar mujeres? — Sí

¿Ayudaste a Ricardo Montaner con su carrera musical? — Sí

¿Te tiraste de un paracaídas de niño? — Sí

¿Quisieron armarte un romance con July Pinedo? — Sí

¿Fue tu pareja Catherine Fulop? — Sí

¿Has tenido una erección en una escena de novela? — Sí

Tras responder estas interrogantes, Guillermo Dávila optó por no continuar y finalizó su participación llevándose S/20 mil, protagonizando uno de los episodios más comentados del programa dominical que emite Panamericana Televisión en horario estelar.

¿QUIÉN ES GUILLERMO DÁVILA?

Guillermo Dávila es un cantante, compositor y actor venezolano con una destacada trayectoria desde los años setenta. Alcanzó fama internacional como galán de telenovelas y consolidó su carrera musical con baladas románticas que se convirtieron en éxitos en América Latina, además de realizar giras y colaboraciones con reconocidos artistas del continente.