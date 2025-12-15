Tilsa Lozano se llevó S/50 mil en “El Valor de la Verdad”: ¿Qué dijo de Jackson Mora y Miguelón?

Tilsa Lozano regresó a la televisión con una participación que remeció la farándula peruana. La ex “colita” enfrentó las 21 preguntas de “El Valor de la Verdad” y se llevó los 50 mil soles del programa. Pero lo que realmente impactó a los televidentes fue su última respuesta, en la que admitió que todavía ama a Miguelón, el padre de sus hijos. Vea el capítulo completo en este enlace.

JACKSON MORA Y SHIRLEY ARICA

Durante la segunda parte de su participación, Tilsa se sinceró sobre su matrimonio con Jackson Mora, revelando que el deportista le fue infiel y que mantuvo contacto con Shirley Arica y una reportera española. También confirmó que su relación con el luchador afectó a su hija, que llegó a discutir con él por celos y que incluso fue llamada “prostituta” en una acalorada discusión.

Cada respuesta fue validada por el polígrafo, mostrando a una Tilsa más calmada, pero directa. Contó que Mora le negó relaciones con figuras como Olinda Castañeda y Laura Fernández, y reconoció que su vínculo se deterioró entre viajes, fiestas y rumores mediáticos.

AMOR QUE NUNCA SE APAGÓ

Las preguntas sobre Miguelón fueron las más emotivas. Tilsa admitió que aún lo ama, que le preparaba loncheras a escondidas y que, pese a la separación, mantuvo una conexión profunda con él. “El enamorarse te tontea un poco”, dijo entre risas al recordar también su relación con el exfutbolista “Loco” Vargas.

Además, reveló que sufrió ataques de pánico tras el fin de su romance con Miguelón y que este fue su última pareja. En otro momento, recordó un episodio de violencia que vivió a los 18 años, cuando fue agredida con un cigarro. Con cada revelación, la exmodelo mostró una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que la audiencia no esperaba.

Tilsa Lozano volvió a ser tendencia nacional, con miles de búsquedas en Google y comentarios en redes sociales que destacaron su honestidad. Su paso por “El Valor de la Verdad” se convirtió en uno de los momentos televisivos más comentados.