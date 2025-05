“No me gusta que me toquen”: Maicelo confesó que golpeó al streamer Neutro tras provocaciones

Durante su participación en El valor de la verdad, Jonathan Maicelo respondió afirmativamente a una de las preguntas más polémicas del programa: “¿Le metiste una cachetada al streamer Neutro?”. Aunque dudó en responder, finalmente confirmó el hecho.

La máquina del polígrafo determinó que su declaración era verdadera, y el boxeador explicó que su reacción fue provocada por comentarios sarcásticos que el influencer habría hecho durante sus transmisiones.

“Ese muchacho, en stream, dice cosas negativas contra mí, haciéndose el payaso, el bacán. A mí no me gusta que me toquen en ningún sentido”, sostuvo Maicelo. La tensión entre ambos se había gestado en redes, ya que Neutro mantenía una relación con Samantha Batallanos, expareja del deportista. Sin embargo, la fricción pasó de lo digital a lo presencial en un lugar público.

El incidente en tienda: el video que generó debate

Según se observa en un video viralizado en TikTok, Maicelo ingresó a una tienda de zapatillas donde también se encontraba Neutro.

Al cruzarse con él, el exboxeador aparentemente le habría dado un golpe en la cara. Si bien las imágenes no muestran claramente la agresión, sí se nota el momento en que el influencer lo sigue por el local mientras le reclama.

Neutro no respondió de forma violenta, pero sí hizo notar frente a las cámaras lo que había sucedido. Incluso le lanzó una advertencia a Maicelo en tono serio, lo que incrementó aún más la tensión entre ambos. El clip fue compartido cientos de veces, generando opiniones divididas entre quienes apoyan la reacción del boxeador y quienes la condenan.