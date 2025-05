Jonathan Maicelo negó agresión física contra Samantha Batallanos: “Jamás le pegué”

Jonathan Maicelo fue uno de los invitados más esperados en la reciente edición de El valor de la verdad.

Durante el programa transmitido por Panamericana TV conducido por Beto Ortíz, respondió con firmeza a una de las preguntas más delicadas de su vida personal: si había golpeado a la modelo Samantha Batallanos. “No”, dijo el boxeador. La máquina del polígrafo indicó que decía la verdad.

“Jamás he pegado a una mujer, es algo que no me nace”, declaró Maicelo frente a las cámaras. Aclaró que, aunque hubo discusiones intensas y violencia verbal, nunca llegó a agredir físicamente a Batallanos.

Más aún, aseguró que fue él quien sufrió maltrato. La revelación generó sorpresa, considerando que en diciembre de 2023 la modelo lo denunció públicamente por presunta agresión física y psicológica.

Una relación mediática y conflictiva

La historia entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo comenzó en 2022 y rápidamente captó la atención de los medios. Fue una relación intensa, con constantes apariciones en programas de espectáculos, pero también con numerosos altibajos. Tras la denuncia hecha por Batallanos, se desató una ola de especulaciones que ambos afrontaron en entrevistas separadas.