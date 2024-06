¿Qué himnos sudamericanos están entre los más hermosos del mundo según The Economist?

Tras este exhaustivo proceso, los resultados colocaron al "Orientales, la Patria o la Tumba" de Uruguay y al himno de Brasil entre los más destacados a nivel mundial.

En el caso del himno uruguayo, The Economist resaltó su melodía, historia y simbolismo, llegando a compararlo con una obertura operística de Rossini por su complejidad musical y su profundo impacto emocional. Compuesto en el siglo XIX, este himno refleja la lucha y el espíritu del pueblo uruguayo a través de una letra poética y una composición elaborada.

Por su parte, el himno de Brasil también recibió elogios por su belleza y creatividad. Su icónica melodía ha trascendido fronteras, resonando en grandes eventos deportivos y consolidándose en la memoria colectiva, a pesar de la controversia sobre su posible autoría plagiada.

¿DÓNDE APARECE PERÚ?

Mientras tanto, otras composiciones sudamericanas no lograron posicionarse entre los primeros lugares. Sorprendentemente, el himno de Perú, considerado por muchos como uno de los más emotivos de la región, no apareció en el ranking de The Economist.