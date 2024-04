Día internacional del beso: ¿Por qué se celebra cada 13 de abril?

El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril, una fecha que conmemora un evento singular: el beso más largo registrado en la historia, logrado por una pareja tailandesa en 2013.

Ekkachai y Laksana Tiranarat marcaron un hito en el mundo de los récords al mantener sus labios unidos durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, demostrando una resistencia y dedicación extraordinarias al arte de besar.

La competencia, organizada por Ripley’s Believe It or Not! en Pattaya, Tailandia, contó con la participación de nueve parejas, incluyendo veteranos enamorados de más de 70 años.

Sin embargo, fueron los Tiranarat, ganadores de ediciones anteriores, quienes se llevaron nuevamente el título, además de premios como una placa conmemorativa y dos anillos de diamante.

EXPRESIÓN

Más allá de la hazaña física, el beso simboliza diversas formas de expresión emocional y social, considerado en muchas culturas como una manifestación de amor, deseo, amistad o reverencia.

Según la Real Academia Española, besar es "tocar u oprimir con un movimiento de labios a alguien o algo como expresión de amor, deseo o reverencia, o como saludo", lo que subraya la importancia cultural y afectiva del acto.