¿A qué se debe? Marcelo Tinelli descarta matrimonio e hijos con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli, conocido conductor del programa "Bailando por un Sueño", ha desmentido los rumores que circulaban acerca de un posible enlace matrimonial y la llegada de un hijo con su pareja Milett Figueroa.

Estos rumores surgieron tras comentarios realizados por el comediante Martín Bossi, quien es cercano a Tinelli y había sugerido la posibilidad de que el presentador estuviera considerando dar estos pasos en su relación.

Sin embargo, Tinelli ha aclarado la situación y ha dejado en claro que no tiene planes de casarse ni de tener hijos en el corto plazo.

En sus propias palabras: "No dije que quisiera ser padre, simplemente expresé que no descarto nada en la vida. No tengo planes de casarme ni de tener hijos en este momento, no me interesa".

¿QUÉ DIJO MILETT?

Por su parte, Milett Figueroa ha confirmado en una entrevista para el podcast de Giancarlo Cossio que se encuentra en una relación de noviazgo con Tinelli. Aunque se había especulado sobre un posible compromiso, la modelo ha descartado que Tinelli le haya propuesto matrimonio.

En sus declaraciones, resaltó la seguridad que el conductor le brinda y cómo desde el primer día la ha tratado como su novia. También destacó que tienen una relación basada en la admiración mutua y que no le da motivos para sentir celos.