Elizabeth Zea: la violencia contra la mujer se enfrenta fomentando autonomía económica

Las cifras de violencia contra la mujer revelan que el 57.7% de ellas ha sufrido violencia física, psicológica y sexual en 2019. En ese sentido, la analista Elizabeth Zea cuestiona la efectividad de las medidas del Gobierno para rescatar a las víctimas de este círculo y reinsertarlas sobre todo a la vida económica, considerando que el 44,5% de la población económicamente activa está conformada por mujeres.

Recordó además que de acuerdo a las cifras de Produce, más de 60 mil pequeñas y medianas empresas son lideradas por mujeres emprendedoras; sin embargo, las últimas medidas del Ejecutivo para la reactivación económica no las ha favorecido.

"Cuando hablamos de la agenda mujer se suele abordar el tema de la violencia con soluciones de características más penales, como sanciones para el agresor o refugios temporales, pero no consideramos otro tipo de medidas que las reinserte a la vida económica y que les genere oportunidades de no volver al círculo de violencia", indicó.

"Una mujer sin las posibilidades económicas no podrá cubrir sus necesidades básicas y tampoco generará una salida hacerla dependiente del Estado", remarcó. Esto no logrará que ella se valga por si misma. El estado debe dejar de ser proteccionista cuando de la agenda mujer se trata porque no hay mejor forma de combatir la violencia que fomentando la autonomía económica.

"Hacerlas conscientes de sus capacidades y potencialidades, apoyarlas en sus iniciativas y reconducirlas a la empleabilidad y al rubro empresarial", indicó. Es importante entender que el Estado resulta insuficiente para generar equidad y es necesario que vaya de la mano del empresariado y que genere oportunidades de emprendimiento.

"Que bien le haría estos programas de reactivación económica para mujeres que han sufrido violencia que el Estado comience a aliarse con el privado para este tipo de iniciativas. No hay mejor momento para un nuevo enfoque de discurso de la igualdad que orientarlo a promover una real inclusión económica de las mujeres", agregó.