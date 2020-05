Elizabeth Zea: "No hay presupuesto para focalizar acciones a favor de pueblos indígenas"

El escándalo en la contratación realizada por el Ministerio de Cultura a Richard Cisneros, más conocido como 'Richard Swing', quien dice ser consultor político, cantautor y productor musical, para brindar charlas motivacionales y otro servicios ha destapado los malos manejos de las consultorías en los Ministerios.

Para la analista Elizabeth Zea, lo que hace falta en esta época de emergencia sanitaria es un control de los gastos que está realizando el gobierno. "Lo peor es que se está descuidando a gran parte de la población vulnerable que a la fecha no recibe ninguna ayuda concreta como por ejemplo, los pueblos indígenas", manifestó.

El Ministerio de Cultura es el ente rector del régimen especial transectorial de protección de los derechos de los pueblos indígenas y, por tanto, sería el responsable de la coordinación interceptorial sobre las medidas designadas a la conservación de estas comunidades.

¿Qué ha hecho el Ministerio de Cultura a favor de los pueblos indígenos, como por ejemplo: la comunidad shipiblo-conibo de Cantagallo?

Zea indicó que actualmente esta comunidad tiene más de 476 infectados por coronavirus y se encuentran en un confinamiento sin servicio de agua y desague. "Esta situación se mantiene por más de 20 años. Aquí viven más de 500 familias en casas de madera con techos de calamina y paredes de plástico", precisó.

En ese sentido, explicó que el rol del Ministerio de Cultura solamente se queda en lo estratégico y protocolar respecto a la pertinencia cultural, pero no vas mas allá. "No impulsa medidas a favor de ellos, no hay presupuesto destinando para focalizar acciones a favor de los pueblos indígenas", señaló.

Elizabeth Zea resaltó que esta es la realidad de las poblaciones vulnerables en nuestro país y que "nadie se hace responsable de una ejecución eficiente del gasto público a favor de ellos". Sin embargo, dijo, "vemos que hay dinero para consultorías insulsas de los cuales solo se benefician servidores corruptos y adbenedizos allegados al poder".