Víctor Quijada: Estadísticas del Gobierno sobre el Covid-19 no son confiables

Según Víctor Hugo Quijada, las estadísticas del gobierno respecto al coronavirus no son confiables, ni transparentes. primero no se ha llegado a achatar ningún contagio, segundo porque no se están haciendo más que mil pruebas por día y tercero la data no incluye a aquellos que sean asintomáticos.

Es un problema de gestión, señala el especialista, el gobierno debe sincerar la información incluyendo estas variables para tener estadísticas más acordes a la realidad y no dar una sensación falsa de seguridad a la población. Las medidas del Ejecutivo, están siendo pensadas a corto plazo, apuntó.

Asimismo, indicó que la cuarentena realizada sin un barrido general tiene resultados pobres, por tanto, se requieren se tomen más pruebas por día, urge que se vean aquellos casos que tienen diagnóstico clínico confirmado pero que no tienen análisis, especialmente en Lima, Huancayo y Loreto.