Victor Quijada sobre el COVID-19: “No hay transparencia de quienes son los infectados, dónde están y por dónde han estado”

En el estado de emergencia que nuestro país enfrenta por la pandemia del coronavirus, este sábado 28 de marzo se reportaron 16 personas fallecidas y 671 contagiados a causa del COVID-19, según confirmó el presidente de la República Martín Vizcarra, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

De todas las personas infectadas, 84 personas están hospitalizadas en diferentes instituciones de salud: 15 en clínicas, 3 en hospitales de las Fuerzas Armadas, 28 en hospitales del Minsa y 38 en hospitales de EsSalud. 33 están en instalaciones de unidad de cuidados intensivos (UCI), 30 de ellos tienen ventilación mecánica, se informó en la conferencia de hoy.

El analista político Víctor Hugo Quijada Tacuri, ante este panorama, señala que “la epidemia del coronavirus, no es solo un problema de salud y debe ser abordado desde el punto de vista médico, sino también de gestión y económica, la cuarentena lo que hace es dilatar el tiempo de contagio”.

“El Gobierno está realizando inversiones ineficientes como adquirir pruebas rápidas que no detectan el virus, cuando se requiere pruebas moleculares, se están realizando y entregando las pruebas tardíamente, las compras que hacen no están siendo fiscalizadas, existe deficiencia en infraestructura, personal y materiales médicos. No hay transparencia de quienes son los infectados, dónde están y por dónde han estado”, agregó el analista.

“La cuarentena seguirá manteniendo la economía paralizada. De la economía depende la vida y la salud” enfatizó Víctor Quijada.