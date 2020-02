Víctor Quijada: UPP y FREPAP representan la moralización de la política

El nuevo congreso es bastante plural y están representados todas las sangres, no me parece que vayan a tener una posición obstruccionista frente al Poder Ejecutivo, a diferencia del Congreso disuelto, ya no existe una dictadura de la mayoría.

Existen posiciones en contra y a favor del Ejecutivo, pero al no haber mayoría van a tener que hacer consensos y acuerdos, y no creo que vaya a ser obstruccionista y todos van a necesitar de todos. Ahí se va a ver la madurez política y el discurso real, porque una cosa es las elecciones y otras cosas es el desarrollo de las legislaturas.

Diría que los representantes del Frepap son los menos camaleones, y cuando vayan a votar lo van a hacer en grupo y disciplinadamente, y creo que lo más importante que tienen que ver es la reforma política y electoral. UPP y FREPAP representan la moralización de la política.