Víctor Hugo Quijada: Se debe delimitar las causales de disolución del Congreso

Según Víctor Hugo Quijada, luego de declarada infundada la demanda competencial queda claro que la disolución del Congreso fue legal, constitucional y legítima, y que esa fue su opinión desde el inicio, a diferencia de diversos abogados y analistas que indicaban todo lo contrario.

El experto señala que ahora queda pendiente que se precisen la causales para establecer la cuestión de confianza, y no se abuse de ella, así como delimitar las causales de disolución del congreso, ello implica, indica nuestro columnista, modificar la constitución en sus artículos 132 al 134.

Esto ayudaría a que ante futuros escenarios antes de caer en la incertidumbre social, legal y constitucional, que demandaría nuevamente la intervención del Tribunal Constitucional (TC); se debe de precisar mediante un texto taxativo en la constitución.

Quijada dijo también, que queda pendiente también la reforma constitucional sobre la no reelección inmediata del presidente, cabe precisar que el actual mandatario no ingresó como jefe de Estado, por lo que no le alcanzaría la prohibición de no reelección establecido en el artículo 112 de la Constitución.