Ibo Urbiola: No puede haber democracia si no hay Congreso de la República

Nuestro columnista, Ibo Urbiola, señala que si lo congresistas del Perú estuvieran a la altura de la institución que representan, no solo desaparecerían las críticas, también, la democracia peruana marcharía mejor, no hay que olvidar que la democracia se sustenta en el equilibrio de poderes.

El experto señala también que la ausencia del Congreso es la ausencia de la democracia, y que debemos en cuenta que los excesos del Poder Político es controlado por el Parlamento, el Congreso tiene la función de legislar y de representar, pero también tiene la función de fiscalizar.

Finalmente, Urbiola señala que los ciudadanos deben saber elegir bien a sus representantes, eso es fundamental, para evitar sorpresas y situaciones desagradables, tenemos que tener un Parlamento, no hay que olvidar que no puede haber democracia si no hay Congreso.