César Gutiérrez: "Desinterés gubernamental en acciones concretas sobre cambio climático"

César Gutiérrez comenta sobre las masivas movilizaciones que se registraron esta semana en todo el mundo, respecto al cambio climático. Sobre todo en Nueva York, donde la adolescente sueca Greta Thunberg, dio un mensaje contundente ante la ONU sobre el daño que ya causa el calentamiento global en varios países.

El especialista señala que en el Perú se dictaron normas y leyes sobre este tema, la última en abril de 2018, algunas de estás no se reglamentaron por lo que no entraron en vigencia, y que en la práctica no representan un gran avance en este importante tema.

Según Gutiérrez Peña, se observa un desinterés gubernamental en acciones concretas sobre cambio climático, nadie sabe cómo marcha este tema en nuestro país, y los daños que el calentamiento global podría causar, o si ya estaría afectando al Perú.