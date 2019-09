Karem Craff: adelanto de elecciones no solucionará los problemas del país

En esta nueva edición de "Entre dudas y murmuraciones", la analista Karem Craff indicó que el Congreso tiene el encargo de discutir el proyecto de ley presentado por el presidente Martín Vizcarra respecto al adelanto de elecciones para el 2020.

Sin embargo enfatizó que no está de acuerdo con que este solucione la crisis política en el país. “Ya lo he dicho antes, yo creo que el adelanto de elecciones no solucionará los problemas del país y menos con algunas de las falencias que tienen las normas ya aprobadas por el Ejecutivo”.

En este sentido, detalló cuatro de ellas que podrían “generar problemas a la hora de elegir” y que la Comisión de Constitución, grupo que preside Rosa Bartra no ha debatido ni analizado.

"La primera es una preocupación de varios miles de peruanos en el exterior, antes, la norma indicaba que había dos representantes a elegir, pero hoy no se detalla quién. El segundo problema es que no se ha señalado cuál sería el método para conocer el sistema de representación proporcional que tendremos en el país, no se ha hablado de la cifra repartidora", indica Craff.

El tercer problema para la analista, es que se han señalado elecciones abiertas para que, mediante el voto preferencial, se elija el orden que se tendría para en un segundo momento, recurrir a las elecciones generales, "sin embargo, una vez realizadas las elecciones primarias, la nueva lista sería cerrada...de ser así ¿para qué tendríamos elecciones primarias?", se cuestiona.

El cuarto punto es en relación a que los candidatos a la presidencia podían ser antes, también candidatos al Congreso y ahora no. Cabe recalcar que la Comisión de Constitución no ha presentado ningún periodo de revisión para estas problemáticas en las normas aún con evidentes vacíos.