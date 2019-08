Karem Craff: Los pros y contras de adelantar las elecciones generales

Nuestra columnista Karem Craff analiza los pros y contras del pedido del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales para el 2020. Una solicitud de sin lugar a dudas ha generado un clima incierto en varios aspectos.

Para la especialista, es innegable que la mayoría de los ciudadanos no se siente representado por el actual congreso, pero también es cierto que se debe mantener la institucionalidad del país, y son ellos los que al final deberán votar sobre el tema.

En el aspecto económico, afortunadamente no hay sobresaltos pese al anuncio, según algunos expertos, no estamos en recesión pero el crecimiento solo llegaría al 2.5% este año, y no de 3.5% como estaba planteado a inicios de año, señala Craff.

Pero todos se preguntan a quien beneficia el adelanto de elecciones, estas garantizarían una mejor calidad de congresistas, los ciudadanos estamos preparados para votar por verdaderas propuestas y no por personas como ha venido sucediendo.

No hay que olvidar que las constituciones deben preservarse y no cambiarlas cuando las cosas van mal. Sería importante que el jefe de Estado cumpla su periodo, y que realice todas las cosas que dependen de él, para luego ir con calma a un nuevo periodo de elecciones.