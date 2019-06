Elizabeth Zea: Es momento de incentivar ingreso de jóvenes al mercado laboral

En unas nueva Edición de Entre Dudas y Murmuraciones, la abogada y docente, Elizabeth Zea, instó al Gobierno a tomar acciones para que los jóvenes puedan insertarse de forma exitosa en el mercado laboral, si es que pretende ser parte de la OCDE.

Indicó que actualmente la población nini (jóvenes que no estudian ni trabajan) representa más del 20% de la población juvenil a nivel nacional, se concentra en el área urbana y el 60% de ellos ha estudiado una carrera u oficio al que no se dedica por no encontrar oportunidades de trabajo.

De entre ellos, la cifra más alarmante es el 62.4% de mujeres en esta situación debido a un embarazo adolescente o por dedicarse a labores domésticas, incrementando la brecha de desigualdad. “Es momento de crear valor en las metas de políticas públicas”, consideró.

“Es momento de crear incentivos en favor de los jóvenes para que puedan insertarse de manera exitosa en un mercado formal y competitivo”, además de trabajar con las familias una crianza responsable y con valores.