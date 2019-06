Columbus sobre Ley Orgánica de Municipalidades: debería instituir Audiencia de Rendición de Cuentas

Diethell Columbus se pronunció sobre la Audiencia de Rendición de Cuentas a nivel municipal. Indicó que lamentablemente la ley orgánica de municipalidades actual no contempla la obligación de las autoridades municipales de rendirles cuenta a los vecinos de su jurisdicción en una audiencia publica.

En ese sentido, propuso que el Congreso modifique la ley e instituya esta rendición de cuentas, a través de audiencias públicas por lo menos una vez al año. "Esta situación en la que la autoridad municipal aprovechará para explicarle a los vecinos que se ha venido haciendo con el dinero que recaudan", indicó.

Sostuvo que este mecanismo de audiencia pública y rendición de cuentas lo que va a generar es una mejor relación entre la autoridad municipal y el vecino que tiene derecho a ser informado y en función a esto fiscalizar mejor la actuación municipal.

Finalmente, indicó que la autoridad municipal que no cumpla con convocar a la audiencia pública como exige la ley incurre en causal de vacancia porque una autoridad que no busca generar una actuación trasparente no merece ser llamado "autoridad".