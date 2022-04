Uso de mascarilla opcional: ¿Quiénes deben seguir usando el barbijo pese a la medida?

D Mañana conversó con el doctor Marco Almerí, quien explicó los mitos y verdades acerca del uso facultativo de las mascarillas, medida que entrará en vigencia este domingo 1 de mayo, tal como lo dispuso el Ejecutivo.

¿EN QUÉ LUGARES SE PUEDE DEJAR DE USAR LAS MASCARILLAS?

Todos los espacios considerados al aire libres como parques, avenidas, centros comerciales como Gamarra, Mesa Redonda, Plaza de Armas, es decir todos los lugares que no tienen techo. El hecho que ya no sea obligatoria, no significa que estén prohibidas.

¿EN QUÉ REGIONES SE ACATARÁ ESTA MEDIDA?

De principio, en cinco regiones como Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Áncash e Ica.

¿QUIÉNES NO DEBEN DEJAR DE USAR LA MASCARILLA?

Todas las personas que tengan el sistema inmunológico deprimido, los que han recibido un trasplante de órgano, quienes tengan SIDA, diagnóstico de cáncer, tuberculosis, obesidad mórbida, hipertensión y diabetes o aquellas personas mayores de 70 años, es un consejo sigan usando su mascarilla.

SI ESTOY CON LAS 3 DOSIS, ¿ES NECESARIO SEGUIR CUIDÁNDOME?

La pandemia no se ha terminado. Si usted está en un ambiente cerrado o si hay aglomeración, mejor siga usando su mascarilla.