Dólar se dispara tras comunicado del presidente para estatizar gas de Camisea

Hace unas horas, el presidente Pedro Castillo anunció que firmó un decreto supremo sobre la recuperación del gas, donde instó al Congreso a hacer una ley conjunta sobre la estatización o nacionalización del gas de Camisea. Tras dicho anuncio, el dólar se volvió a disparar.

El día de hoy, el precio del dólar superó nuevamente los 4 soles. Según informaron los encargados de las casas de cambio en el centro de Lima, están pagando S/.3.99 y vendiendo a S/.4.01.

Los más afectados por este aumento son quienes acuden a comprar dólares. Los cambistas de a pie informaron que, al no haber estabilidad en el dólar, algunos han terminado perdiendo gran cantidad de dinero. “La gente no sabe si comprar o vender, porque no hay estabilidad”, manifestó uno de los cambistas.