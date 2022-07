Susan Cristán 'Chola Puca': Pablo Ramírez me ha seguido maltratando psicológicamente

Susan Cristán más conocida en el mundo del espectáculo como la ‘Chola’ Puca estuvo en el set del programa D Mañana y reveló que su exesposo, el empresario Pablo Ramírez la ha seguido maltratando psicológicamente.

"Cuando yo me separé por primera vez, el señor tenía acceso a ver a mi hijo, a pesar de los insultos. Ese señor me manipulaba y yo estaba pasando por un proceso de baja autoestima, recordarlo ya no quiero", expresó visiblemente conmovida.

Recordemos que hace unos días, la artista cómica grabó a Ramírez, luego de que este se llevara a su hijo contra su voluntad. De acuerdo a lo narrado por ella, esto sucedió pese a que el padre de su pequeño lo visitaba sin problemas, de acuerdo al régimen de visitas.

“Se me rompía el corazón al ver que se lo lleve de esa manera a mi hijo, cuando nunca le prohibí que vea a mi hijo, aquí no hay que me falta madurez o que me estoy vengando, no, yo solo quiero que mi hijo esté bien”, señaló.

La máster coach Jenny Beingolea, presente también en el set, felicitó a Susan tras armarse de valor pese a tener que demostrar ante las autoridades y la gente.

"Lo que ha hecho Susan es exponer, sí, pero tienes que grabar. Si tienes que llorar, hazlo fuera del alcance de tu hijo, aunque él lo sienta", le expresó.