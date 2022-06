Néstor Villanueva podría ir hasta cinco años de prisión por maltratos a Flor Polo, advierte abogado

Luego de conocerse el testimonio de Flor Polo, quien reveló en el programa Dilo Fuerte que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja Néstor Villanueva; Susy Díaz señaló haberse enterado del tema, principalmente por su nieto, quien tuvo que pasar por cámara Gesell ante el Ministerio Público.

"Ella (Flor) está afectada, yo me he enterado muchas cosas por las amigas de Flor, de los maltratos que tenía y también por mi nieto mayor", dijo a D Mañana. Por otro lado se refirió sobre el divorcio que aún Néstor no firma.

La defensa legal manifestó que el cantante de cumbia podría recibir una pena de hasta cinco años, debido a los maltratos a Flor Polo en presencia del menor hijo.

"El tema del divorcio es una demanda con su indemnización por daños. Ahora el tema de la violencia es otra cosa, porque puede haber desobediencia y resistencia a la autoridad. Hay un artículo que señala que no puede haber afectación física delante de los menores. La pena va de 2 a 5 años, de aquí él no va a salir sin pena", señaló la defensa legal.