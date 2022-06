Susy Díaz se quiebra al enterarse maltratos a Flor Polo: "duele que mi hija haya sufrido tanto"

Flor Polo reveló en una entrevista exclusiva al programa Dilo Fuerte de Lady Guillén para que fue víctima de maltrato físico y psicológico en reiteradas oportunidades, por parte de su ex pareja, el cantante de cumbia Néstor Villanueva.

Muy afectada, la popular Susy Díaz, su madre, se quebró al contar que su nieto mayor, quien pasó por la cámara Gesell ante el Ministerio Público, le dijo que su padre habría violentado física y psicológicamente a su madre mientras vivían juntos.

“Lo que mi hija ha hablado hoy día (denuncia de maltrato físico por parte de su esposo), mi nieto me lo contó ayer, porque mi nieto ha pasado la cámara Gesell. Le dije: ¿qué te ha preguntado la psicóloga del Poder Judicial? Me preguntó si yo he visto, si mi papá le pegaba a mi mamá y mi nieto me lo contó todo”, señaló la también excongresista.

“Duele como madre, duele que mi hija haya sufrido tanto, por tener la familia unida... uno aguanta tanto, preferible estar vivas y felices, pero sin problemas, sin un hombre que te dé tanto maltrato”, dijo la artista.

“Nunca le tuve confianza (Néstor) y siempre sospechaba, pero lo escondían y ahora recién mi hija se ha puesto fuerte para poder contar lo que ha estado pasando”, indicó.