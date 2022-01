Picantitas del Espectáculo: Grasse Becerra perdió a su bebé tras ser operada de emergencia

Grasse Becerra perdió el bebé que esperaba tras ser operada de emergencia en Chiclayo debido a una hemorragia uterina por unos miomas. Al ser consultaba sobre qué fue lo que ocurrió explicó: "Se me reventó una trompa de Falopio por dos miomas que tenía y esto hizo que perdiera al bebé".

"El doctor me explicó que tenía un embarazo ectópico, es decir, que estaba fuera de lugar (el embrión no se encontraba en el útero) y no se iba a lograr", agregó. La modelo admitió que no estaba enterada de que esperaba un hijo. "Supuestamente tenía como cuatro semanas", indicó.

"Juro que aún sigo en shock", dijo. Pero, si hay algo que llamó la atención fue cuando Grasse Becerra menciona que un joven la estuvo cuidando durante estos días difíciles. ¿Será un nuevo amor que habrá conquistado el corazón de la modelo?