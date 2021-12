D´Mañana: precio de las flores se mantienen cómodos a pocas horas del Año Nuevo

La reportera del programa D´Mañana realizó un rápido recorrido por el mercado de flores Santa Rosa, ubicado en el distrito del Rímac, donde la demanda ha aumentado considerablemente a pocas horas del Año Nuevo.

Según indicaron los comerciantes, pese a la gran demanda de los girasoles y las rosas amarillas, no han subido los precios ya que desean terminar con toda su mercadería, no quieren perder su capital si al final no logran vender.

Baños de florecimiento

Las personas que llegan de todos los distritos, además de los girasoles y las rosas amarillas, también buscan pompones, ruda, lirios, entre otros, que usan para baños de florecimiento, para atraer la suerte o como elementos decorativos.