D´Mañana: conozca los precios de los productos de la canasta familiar en El Agustino

Nuestra reportera llegó hoy al Mercado 24 de Junio, ubicado en el distrito de El Agustino, y comprobó que los precios de los productos de la canasta familiar han variado, algunos subieron y otros han bajado.

Así, en un rápido recorrido por el centro de abastos se comprobó que el precio del pollo ha bajado al menos en 50 céntimos, igual que la cebolla. Mientras el limón se mantiene a un valor muy alto, indicaron los comerciantes.

Por otro lado, el precio del menú se mantiene en S/ 7 soles, según los vendedores, no lo suben, pese al alza del gas, las menestras, el aceite, verduras, etc., ya que de lo contario no tendrían público y no venderían nada.