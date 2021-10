Adriana Quevedo da detalles de aparatoso accidente de tránsito que sufrió el día de ayer

La conductora de D'Mañana, Adriana Quevedo, también fue víctima de la imprudencia en las calles. El día de ayer, 13 de octubre, cuando la presentadora se dirigía a Panamericana Televisión, se detuvo en el semáforo para esperar el cambio de luz cuando un motociclista la golpeó y ocasionó un aparatoso accidente.

"Me encontraba en el semáforo en rojo, en Petit Thouars, en mi carril que estaba vacío (...) una moto pasa por mi costado, me choca, se pasa la luz roja y, una señora que venía en su auto en la vía contraria que estaba en verde, termina siendo impactada por la moto", manifestó Adriana. "El sujeto que conducía la moto quedó tendido en la pista y fue trasladado a un hospital. La moto del sujeto quedó destrozada, pues, prácticamente, se empotró en el auto de la señora", narró.

Afortunadamente, Adriana Quevedo no sufrió heridas graves, pero si tuvo lesiones en el brazo y la pierna, por lo que los policías la llevaron a una clínica local. La conductora de D'Mañana relató que los trámites y diligencias en la comisaría demoraron desde las 9 a.m. hasta alrededor de las 5 p.m. De acuerdo a la narración de la conductora, el agresor no tenía SOAT, brevete ni DNI.