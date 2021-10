Parejas disparejas: conozca cómo identificar una relación violenta

La violencia en las relaciones, ya sea amorosa, familiar, amical, etc, es un flagelo que aún no se puede extirpar, pero sí es posible detectarlo. La psicóloga y psicoterapeuta, Lizbeth Cueva, explicó qué actitudes deben alertarnos de estar frente a una persona violenta.

“No hay que esperar un golpe, un moretón, un sangrado. También el apretón de manos, el agarrar fuerte el cuello, jaloneo de cabellos, empujón, entre otros” pueden ser considerados violencia física. Además, señaló la experta, no se deben minimizar este tipo de agresiones.

En el caso de la violencia psicológica y verbal, entran los maltratos verbales que causan molestia o humillación. El agresor siempre se va a justificar de sus actos y va a tratar de generar culpa en la víctima.

CASO DE PRESUNTA VIOLENCIA: MADRE DE PAULA MANZANAL HABRÍA AGREDIDO A MACARENA GASTALDO

Según trascendidos, la madre de Paula Manzanal habría agredido físicamente a Macarena Gastaldo en un restaurante. D’Mañana habló con la presunta víctima, quien señaló que la denuncia está en proceso y que irá hasta las últimas instancias. "No tolero el tema de la violencia. No se justifica que si se tiene problemas con alguien, se deba recurrir a la violencia como ha hecho [la madre de Paula Manzanal]”, aseguró Macarena.

En tanto, en sus redes sociales, Paula Manzanal, dijo que “madre que no defiende a su hijo o hija, para mí no es madre (…) Lo que me cuenta la gente y mi madre es que nunca hubo violencia física, así que este show se le va a salir de las manos”.