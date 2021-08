Vuelos internacionales: ¿qué objetos están prohibidos para viajar en avión?

Ahora que nuevamente se empiezan a ampliar las rutas aéreas hacia otros países, Rocío Espinoza, gerente de Comunicación Corporativa de LAP, explicará qué objetos están permitidos para llevar al interior de un avión.

La funcionaria indicó que muchas personas suelen cargar en sus equipajes objetos que al pasar por el control de seguridad son desechados porque están prohibidos. Tal es el caso de tijeras, navajas suizas, herramientas, cuchillos, martillos, hachas, taladro, etc., es decir, cualquier objeto que pueda ser considerado un arma peligrosa.

De acuerdo a Rocío Espinoza, estos objetos no pueden llevarse en el equipaje de mano, pero sí se pueden llevar en la bodega. Advirtió que si se encuentran estos artículos, son desechados inmediatamente y no se podrán recuperar. Precisó además que no se permite llevar líquidos inflamables.