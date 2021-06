D´Mañana: entérate todo sobre los horarios y protocolos de votación

A solo dos días de la votación en la Segunda Vuelta Electoral, el funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Miguel Checa, hizo algunas recomendaciones para los ciudadanos que irán a sufragar este domingo 06 de junio.

Entre otros pedidos, dijo que las personas tienen que acercarse a su centro de votación, según el horario escalonado, con doble mascarilla y llevar su DNI, no hay problema si está vencido, recomienda llevar su protector facial aunque no es obligatorio.

Asimismo, indicó que las personas que no votaron en la primera vuelta por haber tenido Covid-19, pueden hacerlo esta vez sin ningún inconveniente. Luego tramitar ante el JNE, una dispensa por no haber sufragado la vez anterior y así evitar la multa.