¿Qué opina la gente de la fiesta COVID-19 de Yahaira que la convirtió en tendencia?

El incidente de la maletera aún es tendencia, es así que un equipo de D’Mañana recorrió las calles de Lima para conocer la opinión del público sobre la recordada fiesta COVID-19 que realizó la salsera Yahaira junto a sus amigos “reality”.

Las críticas a la salsera no se hicieron esperar y muchos ciudadanos censuraron la actitud de Yahaira por no aceptar desde un inicio su responsabilidad al organizar una fiesta en tiempos de COVID. “Si cometió un error, entonces se pagan los errores. ¿Por qué se ocultó, por qué no se presentó a la comisaría, por qué los demás sí y ella y sus amigos no?”, se preguntó una señora sobre el actuar de la salsera, luego de ser sorprendida por la Policía.

Otros la criticaron por dar un mal ejemplo a la gente al ser una figura pública. “Siendo una persona pública debe tener más cuidado porque es un mal ejemplo para la juventud”, manifestó otro ciudadano. Algunos se animaron y le recomendaron a la salsera no participar en “privaditos”, más aún en esta crisis sanitaria que sigue matando a tantas personas.