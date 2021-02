Estos son los mejores consejos y recomendaciones para ciclistas en D´Mañana

En mayo del 2020 en Lima se tenía 52 mil ciclistas y a la fecha esta cifra ha aumentado a 190 mil, según datos de la municipalidad capitalina. La bicicleta es un transporte alternativo, muy amigable pero sobre todo inclusive y muy necesario en estos tiempos de pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19.

Debido a las restricciones sanitarias por la emergencia de la pandemia, la bicicleta se ha convertido en el medio de transporte más seguro para evitar el contagio del SARS CoV-2.

La representante de la Municipalidad de Lima, Jenny Samanéz Gonzales Vigil, sub gerenta de Transportes no Motorizado, nos orienta para saber cómo sacarle el mejor beneficio a este medio de transporte alterno que no solo nos ayuda a llegar antes, sino que nos mantiene saludables y protegidos de cualquier contagio.