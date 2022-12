Melissa Paredes da su respuesta definitiva sobre el engaño al 'Gato' Cuba

Melissa Paredes fue fuertemente cuestionada por Metiche por el ampay que reveló su infidelidad a su exesposo Rodrigo Cuba. Este viernes, en el set de D'Mañana', el conductor dijo la pregunta que siempre estuvo pendiente para él: ¿Por qué Melissa no admite que engañó al 'Gato' Cuba con el 'Activador'?

"Ha pasado casi un año, y yo no he admitido algo que no hecho, y de verdad respeto tu opinión y la de todos (...) cada uno tiene su punta de vista", declaró a D'Mañana. "Yo pedí disculpas, pedí perdón por las imágenes y por todo", agregó.

Sin embargo, Metiche no se sintió satisfecho con su respuesta y siguió increpando a la modelo por no aceptar su infidelidad. "Tú puedes creer lo que a ti te da la gana y a mi me da igual", replicó Paredes.