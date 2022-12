Karla Tarazona dispuesta a congelar sus óvulos: "Ya voy contra el reloj"

A sus 39 años, Karla Tarazona evalúa tomar una decisión importante en su vida para ver concretado uno de sus más grandes sueños.

La conductora de D Mañana señaló estar dispuesta a congelar sus óvulos ya que no pierde la esperanza de tener un nuevo bebé. Esta noticia lo hizo saber a través de la publicación de una storie por la red social Instagram.

"Estoy conversando con mi doctor de cabecera. No me parece mala idea. Hay chicas de 20 y 25 años. Yo a mis 39 años he dicho que no he perdido la esperanza de tener una hija, pero ya voy contra el reloj. A esta edad ya no es lo mismo tener un hijo que cuando tienes 25 o 30 años", expresó en el set.

¿Hasta qué edad podrías tener tu cuarto hijo?

"No tengo una fecha límite por eso converso con mi doctor, quien es la persona más idónea en decirme mi cuerpo hasta qué momento puede concebir un bebé", indicó Tarazona.