Psicóloga critica a Gisela por decir a niños que Papá Noel no existe: "No rompamos sueños"

Tras la difusión de un video en el que se muestra a Gisela Valcárcel diciéndole a un grupo de niños, participantes de una chocolatada navideña, que Papá Noel no existe; D Mañana realizó un debate en torno a este tema bajo los comentarios de una especialista.

“Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista”, fue lo que les dijo la conductora de televisión a los menores en San Juan de Lurigancho.

Karina Flores, psicóloga de profesión, explicó que a un tercero no le corresponde decirle eso a un niño ni a ninguna persona. "Parte de la Navidad es esta ilusión de que existe un Papá Noel, el hecho de tener mayor comunicación abierta, puede hacer que la sensación de la Navidad tenga un toque pintoresco"

"¿Quién es uno para romper la ilusión de alguien que no sabes si a ciencia cierta cree o no. Si tú haces esto en tu círculo familiar, genial, pero si no eres parte del círculo cercano, no te corresponde", señaló la especialista.