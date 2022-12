Sergio George dejó de seguir a Yahaira Plasencia: “No quiero eso para mí”

Sergio George ofreció unas declaraciones y se mostró en desacuerdo la forma en que Yahaira Plasencia confirmó su relación sentimental con el salsero Jair Mendoza. Se mostró indignado de que la exintegrante de ‘Son Tentación’ haya revelado su nuevo romance a puertas de estrenar un nuevo disco.

El reconocido productor aseguró que no es la forma de ‘promocionarse’ porque él hace música y no está ligado a escándalos. Por tal motivo, dejó de seguir en redes sociales a la salsera y explicó los motivos de su decisión, dejando entrever que no quiere que lo vinculen con él.

“Hay muchos comentarios y por qué dejé de seguirla es muy fácil es porque yo manejo mi vida personal de una manera y es distinta a como se maneja la empresa. Yo estoy aquí en Arabia Saudita y mucha gente no me conoce y van a entrar a la página ahora después que hicimos la charla de hoy para ver quién está en mi mundo y empiezan a leer cosas y yo no quiero eso para mí personalmente”, dijo.

NO LE GUSTA LOS ESCÁNDALOS

Sergio George se pronunció por la relación sentimental que confirmó Yahaira Plasencia con Jair Mendoza. El productor musical se mostró bastante incómodo porque aseguró que él vende música y no escándalos a puertas de sacar un nuevo disco.