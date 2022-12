Karla Tarazona a 'manager' de Giuliana Rengifo que la insultó: "¿Quién eres tú, a quién le has ganado?"

La manager y mejor amiga de Giuliana Rengifo insultó a la conductora de D Mañana Karla Tarazona y todo quedó registrado en las cámaras de Panamericana TV. Recordemos que no es la primera vez que Liz Benitez se comporta de manera prepotente al tratar mal a la gente, como lo hizo anteriormente contra el exnovio de la cantante Arantxa Mori.

Tras la denuncia de Arantxa Mori a Giuliana Rengifo por meterse en su relación de seis años con su expareja, un equipo D Mañana abordó a la cumbiambera, pero esta indicó que "no la conocía".

"Yo conozco a nadie más. No sé quién es ella. Si me vas a hablar de una Ruth Karina, Marisol, Maricarmen Marín, puedo responderte, el resto no", dijo.

El martes 29 de noviembre, el equipo de D Mañana volvió a abordar a la cantante de cumbia, pero apareció la manager Liz Benitez, quien golpeó en el brazo al reportero queriéndole tirar el micrófono. ¿Qué pasó Giuliana, por qué no quieres declarar? A lo que la manager dijo "Cuando cambien de tarada, ese día hablamos", dijo refiriéndose a Karla Tarazona.

KARLA RESPONDE

En el set del magazine, Karla Tarazona no se quedó callada con el calificativo hacia ella y respondió fuerte. "Me parece una falta de respeto, porque considero que a ti no se te ha faltado el respeto. Lo que sí, me pareces una persona corriente a la cual no tengo por qué tener respeto", expresó.

"Se te ve gritando, siempre de manera prepotente. ¿Eres manager o seguridad?", agregó Karla. "En verdad, le diría, dime con quién andas y te diré quién eres", sostuvo.

"Para empezar yo escojo a mis enemigos y tú ni a mi círculo de amigos vas a llegar jamás, así que te me ubicas porque la artista no eres tú", sentenció.