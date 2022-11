Karla Tarazona se defiende de críticas del hermano de John Kelvin: "Hubiera terminado como Dalia"

Karla Tarazona y el popular Metiche respondieron fuertemente a Jorge Sarmiento, hermano del cantante John Kelvin, quien a través de sus redes sociales calificó a los conductores de D Mañana como rencorosos y de incitar permanentemente al odio contra el cumbiambero.

"Veo que Karla y el tal Kurt le dan con palo a John e incitan al odio y hasta hacen llamadas a los empresarios para que no lo contraten. Hace semanas dijeron que no hablarían más de John, pero como les da rating, no pueden dejar de hablar de él", escribió en una storie de Instagram.

A Karla le recordó su relación sentimental que tuvo en su juventud con John Kelvin. "Parabas metida en la casa de Atahualpa, alguna vez mi hermano fue agresivo?", indicó.

Mientras que a Kurt, lo tildó de envidioso porque nunca pudo entrar al círculo de amigos pese a querer colgarse de alguien para llegar a la televisión.

RESPONDEN

"Cuando tenía 18 años, sí tuve una salida con él pero no pasaron de los dos meses. Una persona saliente no importante, y más gracias a Dios que me sacaron del camino, sino hubiera terminado como Dalia (Durán)", expresó Tarazona.

En tanto, Metiche se defendió al decir que en esa época ya tenía su nombre escrito en la farándula local. "Mi trabajo se remonta de 1997", sentenció.